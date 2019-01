Le coach de Mertens: «Elise a le potentiel pour être un jour Top 10»

Elise Mertens (WTA 14) fera son entrée mardi à l’Open d’Australie, contre la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 59). Avec une nouvelle raquette, mais aussi un nouveau coach, David Taylor.

L’Australien, 46 ans, qui l’a prise en main en octobre dernier, s’est exprimé pour la première fois dimanche à Melbourne sur les ambitions avec la n°1 belge.

«Je la suivais déjà depuis un petit temps, vu ses résultats, et je venais juste d’achever une collaboration avec Madison Keys lorsque son manager m’a contacté», a-t-il expliqué. «Nous avons convenu d’une période d’essai lors de tournois en Chine et le courant est bien passé. Elise a beaucoup de qualités. Elle est très assidue, possède un arsenal de coups qui lui permet de briller sur toutes les surfaces, et cherche constamment à s’améliorer. Elle a clairement le potentiel pour être un jour Top 10».

Elise Mertens a crevé l’écran l’an dernier à Melbourne en se hissant jusqu’en demi-finales contre Caroline Wozniacki, la future lauréate. Que peut-on attendre d’elle cette année?

«Elise est une joueuse du top. Nous sommes donc en droit d’attendre un bon résultat de sa part ici à l’Australian Open. Elle n’avait bien joué à Brisbane, où elle était directement tombée sur une joueuse du Top 10 (Ndlr: la Néerlandaise Kiki Bertens), mais elle a bien corrigé le tir à Sydney. Elle sera attendue au tournant ici, mais cela fait partie du jeu. Et on a envie de réaliser quelque chose».