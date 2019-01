Une croisière écourtée après une épidémie de gastro: 475 passagers malades

La croisière ne s’amuse plus. Une vaste épidémie de gastro a touché l’Oasis of the Seas, un paquebot géant. 475 personnes sont tombées malades.

Membres d’équipage et passagers de l’Oasis of the Seas ont connu une mauvaise croisière. Près de 500 personnes sont tombées malades, suite à une vaste épidémie de gastro-entérite, explique CNN.

Conséquence: la compagnie a pris la décision de rentrer un jour plus tôt vers la Floride.

Dans cet impressionnant paquebot de près de 6 000 passagers, la semaine avait pourtant bien démarré. Mais très vite, suite à l’épidémie grandissante, les personnes présentes ont connu des vacances écourtées et compliquées.

Plusieurs excursions ont notamment été annulées durant la croisière. La Jamaïque et le Mexique refusant d’accueillir des passagers contaminés.

L’Oasis of the Seas est donc revenu ce samedi, plutôt que dimanche, aux États-Unis. Une centaine de personnes ont d’ailleurs été placées à l’isolement dans leur chambre suite à la maladie.

La compagnie Royal Caribbean a décidé de faire un geste commercial et de rembourser l’intégralité du voyage. Afin de rassurer les prochains passagers, l’entreprise s’est fendue d’un tweet dans lequel elle explique que «des mesures draconiennes sont prises pour s’assurer que le navire est nettoyé et désinfecté avant sa prochaine navigation».

Hey, there. Not at all. Extensive measures are being taken to make sure the ship is cleaned and sanitized before her next sailing. We’re confident you’ll have a great time onboard. -Mari