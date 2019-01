Le Brussels, virtuellement deuxième

Mons 67 -Brussels 79. Evolution du score: 19-13, 33-31, 50-55, 67-79

La rencontre, importante pour les deux équipes dans la perspective des play-off, a été très équilibrée en première mi-temps. Les Renards ont creusé un léger écart en fin du premier quart (19-13), mais dans le deuxième, les Bruxellois se sont montrés légèrement plus adroits. Après la pause, le Brussels, sans se montrer irrésistible, a progressivement pris les commandes de la rencontre. Durant le dernier quart, les Bruxellois ont confirmé leur petit avantage en s’isolant à 50-59. Les Montois sont cependant rapidement revenus dans le match 58-62 via Jones. Un retour de très courte durée, car deux pertes de balle montoises et un triple de Loubry ont permis au Brussels de mener de 11 unités (58-69). Les Renards n’ont plus pu renverser le cours de la rencontre et se sont inclinés logiquement face à une équipe bruxelloise qui a maîtrisé la seconde mi-temps. Amaury Gorgemans a également profité de l’occasion pour se rappeler au bon souvenir des supporters montois (15 points, 6 rebonds).