Chelsea s’offre Newcastle à domicile grâce notamment à un assist d’Eden Hazard

Chelsea s’est imposé à domicile samedi face à Newcastle (2-1) lors de la vingt-deuxième journée de Premier League. Eden Hazard, titulaire, a offert l’assist sur le deuxième but des «Blues».

Suite à la défaite d’Arsenal, cinquième, plus tôt dans la journée samedi sur la pelouse de West Ham (1-0), Chelsea avait l’occasion de prendre six points d’avance sur les «Gunners» et de conforter leur position dans le top-4 qui donne accès à la Ligue des champions. Les troupes de Maurizio Sarri ont rapidement ouvert le score face à Newcastle grâce à une réalisation de Pedro (9e). Les «Magpies» ont toutefois égalisé juste avant le repos sur une tête de Clark (40e).

En seconde période, Willian, bien décalé par Eden Hazard, a mis une nouvelle fois les Londoniens aux commandes en enroulant parfaitement sa frappe hors de portée du portier Dubravka (57). Eden Hazard a été remplacé à la 87e minute de jeu.

Chelsea (47 points) conforte sa quatrième place en prenant six unités d’avance sur Arsenal. Les «Blues» reviennent en même temps à un point de Tottenham, qui reçoit Manchester United dimanche (17h30), et à trois unités de Manchester City, qui accueillera Wolverhampton lundi (21h00).