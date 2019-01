Dakar 2019: 74% des participants ont atteint le jour de repos

Les organisateurs du Dakar ont annoncé que 74% des participants sont toujours en course au moment d’aborder le jour de repos à Arequipa, samedi.

Des 334 équipages inscrits, 247 sont toujours en course. Il y a eu 87 abandons, dont ceux du co-pilote belge Fabian Lurquin et du camion 523 composé de Peter Van Delm, Kurt Keysers et Steven Vaesen (Ford).

En comparaison, à la journée de repos, le Dakar-2018 comptait 84 abandons (75% de restants), plus que les éditions 2017 (70 abandons, 78% de restants) et 2016 (58 abandons, 83% de restants).

Dimanche matin, 105 motos, 18 quads, 93 voitures et SxS et 32 camions débuteront la deuxième semaine du Dakar. Les participants ont encore 5 étapes à parcourir avant d’atteindre Lima jeudi. Dimanche, la plus longue étape du Dakar, 839 km dont 317 km chronométrés, est au programme.

Nouveauté cette année, les autos, SxS et camions qui ont été contraints à l’abandon en première semaine, auront une deuxième chance et pourront réintégrer la course après la journée de repos dans une compétition parallèle. Yves Rutten, Christophe Franco en Peter Convents (Ford) comptent bien utiliser cette possibilité. Peter Van Delm, Kurt Keysers et Steven Vaessen ont eux réussi à sortir leur camion des dunes. Le camion est en route vers le bivouac de Piscon. L’équipage est arrivé à Arequipa, où le reste de leur équipe est présent.

Les organisateurs assurent avoir reçu trente demandes pour repartir en «semi-marathon».