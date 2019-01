Les élus de la région de Mons-Borinage, qui se sont réunis samedi à Mons, souhaitent que leur agglomération soit reconnue comme 3e pôle wallon. Avec quelque 250.000 habitants, cette région est, selon les bourgmestres locaux, la 3e la plus importante de Wallonie.

Les élus de la région de Mons-Borinage-Jurbise-Haut-Pays se sont réunis samedi à Mons pour mener une réflexion sur le projet de Schéma de Développement Territorial (SDT) approuvé par le gouvernement wallon en juillet 2018 et dont l'objectif est de structurer le territoire de la Wallonie à l'horizon 2050. Le document a été soumis à l'enquête publique en novembre et les conseils communaux sont appelés à se positionner pour le 6 février au plus tard, avant que le gouvernement ne valide la version définitive du projet.

Pour les élus locaux, une analyse basée sur plusieurs critères semble rendre évident que la région de Mons-Borinage, et plus largement le territoire du Cœur de Hainaut, ne sont pas reconnus à leur juste valeur dans la hiérarchie des villes et territoires wallons proposée dans le projet de SDT.

Les bourgmestres de Mons-Borinage ont ainsi décidé de se fédérer en vue de porter un projet de développement territorial porteur d'avenir au bénéfice de tous les habitants de l'arrondissement. Ils estiment en effet que leur région doit être considérée comme un pôle régional fort, le 3e en Wallonie, au même titre que Namur, et que la logique territoriale de Cœur de Hainaut, qui représente 500.000 habitants, doit être reconnue et valorisée par la Région wallonne.