Jérôme D’Ambrosio victorieux à Marrakech et leader du général

Jérôme D’Ambrosio (Mahindra Racing) a remporté l’ePrix de Marrakech, deuxième épreuve du championnat du monde de Formule Electrique, samedi, au Maroc.

D’Ambrosio a devancé le Néerlandais Robin Frijns (Virgin Racing) et le Britannique Sam Bird (Virgin Racing).

Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) n’a pas terminé la course.

C’est la troisième victoire de D’Ambrosio en Formule E après ses succès à Berlin en 2015 et à Mexico en 2016. D’Ambrosio s’était classé troisième de la manche d’ouverture à Riyad. Il s’empare de la tête du général avec 40 points, 12 de plus que le Portugais Antonio Felix Da Costa (BMW Andretti), vainqueur à Riyad, et que Jean-Éric Vergne, cinquième samedi après sa deuxième place en Arabie Saoudite.

La prochaine course aura lieu à Santiago, au Chili, le 26 janvier.

Parti de la dixième position sur la grille de départ, D’Ambrosio est progressivement remonté jusqu’au troisième rang, derrière Da Costa et son équipier Alexander Sims. Alors qu’il restait quelques tours, les deux pilotes BMW se sont touchés. Da Costa a été contraint à l’abandon et Sims a reculé au quatrième rang. D’Ambrosio a hérité de la première place, tandis que la Safety Car faisait son apparition. Quand elle est sortie, un seul tour était encore à boucler. D’Ambrosio a résisté aux assauts de Frijns pour s’imposer avec 0.143 d’avance.