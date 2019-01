Recalé à la visite médicale, William Vainqueur quand même prêté à Monaco

William Vainqueur, nouveau coéquipier de Tielemans et Chadli. Twitter Monaco

L’AS Monaco de Thierry Henry, englué à la 19e place du championnat, continue de se renforcer à l’occasion du mercato hivernal.

Le club de Youri Tielemans et Nacer Chadli a enregistré la venue du Français William Vainqueur, prêté jusqu’en fin de saison par Antalyaspor.

L’opération a failli capoter. En cause, l’échec du joueur, blessé au mollet, lors de la visite médicale. William Vainqueur a finalement convaincu l’AS Monaco de revenir sur sa décision et il va bien être prêté pour six mois chez le 19e de L1.

Déterminé à rejoindre l’ASM, le milieu défensif, 30 ans, a demandé en effet un entretien avec Vadim Vasilyev, le vice-président du club monégasque, et a proposé de ne pas être rémunéré pendant sa période d’indisponibilité. Vainqueur est très apprécié du staff technique car il a notamment côtoyé Franck Passi, adjoint de Thierry Henry, quand il évoluait à Marseille. Il est donc parvenu à convaincre l’ASM qui va officialiser son prêt pour six mois, après avoir conclu l’arrivée de Cesc Fabregas vendredi.

🖊🇫🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de William Vainqueur en provenance d’Antalyaspor. Le milieu de terrain défensif est prêté jusqu’à la fin de la saison.

📄?? https://t.co/Snsc0nnV3W#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/8M051qjq8J — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 12 janvier 2019

Formé à Nantes où il est passé professionnel en 2006, le milieu de terrain français a ensuite porté les couleurs du Standard de Liège entre 2011 et 2014. Vainqueur a ensuite évolué au Dynamo Moscou, à l’AS Rome, à l’Olympique de Marseille et à Antalyaspor, où il est sous contrat jusqu’en juin 2020.

Vainqueur pourrait s’avérer être un concurrent à Youri Tielemans dans le milieu du jeu de l’ASM.

Les Monégasques pointent à une très peu reluisante 19e place en Ligue 1, à quatre longueurs d’Amiens, 17e et premier sauvé. Dimanche, Monaco se rend à Marseille (6e).