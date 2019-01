VIDÉO | Ces tubes qui cartonnent en ce début d’année

Le Top 20

Dean Lewis – Be Alright

Calvin Harris & Sam Smith – Promises

Angèle feat. Roméo Elvis – Tout oublier

Marshmello & Bastille – Happier

Ellie Goulding x Diplo feat. Swae Lee – Close To Me

George Ezra – Shotgun

Panic! At The Disco – High Hopes

Ava Max – Sweet But Psycho

Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson – Electricity

Hooverphonic – Uptight

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Rita Ora – Let You Love Me

Mark Ronson feat. Miley Cyrus – Nothing Breaks Like A Heart

Lost Frequencies feat. The NGHBRS – Like I Love You

Louane feat. Julien Doré – Midi sur novembre

Ofenbach feat. Benjamin Ingrosso – Paradise

5 Seconds Of Summer – Youngblood

Vitaa & Slimane – Je te le donne

Maroon 5 feat. Cardi B – Girls Like You

P! nk – A Million Dreams