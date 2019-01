Le Standard devant la FIFA pour le transfert de Viera

Le Standard n’a toujours pas reçu les 2,3 millions que lui doit Las Palmas après le transfert de Jonathan Viera pour la Chine.

Passé en février 2018 de Las Palmas au club chinois de Beijin Guoan, l’Espagnol Jonathan Viera (29 ans) était censé rapporter 2,3 millions€ au Standard, qui avait inclus une clause de 20% à la revente lorsqu’il l’avait cédé au club de Las Palmas à l’été 2015.

Mais voilà, près d’un an après ce départ pour la Chine, le club espagnol n’a toujours pas rempli ses obligations vis-à-vis de son homologue liégeois. Le Standard, qui n’a toujours rien reçu à ce jour, va défendre son cas devant les tribunaux de la FIFA, où il n’imagine pas ne pas avoir gain de cause et toucher son dû.