Nouveau coach, nouvelle raquette: les changements d’Elise Mertens pour Melbourne

Elise Mertens (WTA 12) espère briller à nouveau à l’Australian Open, où elle est arrivée samedi.

La Limbourgeoise, 23 ans, demi-finaliste l’an dernier, a ainsi opéré pas mal de changements durant sa préparation hivernale avec l’espoir de continuer à progresser. Elle travaille désormais avec un nouveau coach, l’Australien David Taylor, a décidé de changer de raquette et est aussi accompagnée d’un préparateur physique, Sam Verslegers.

«C’est vrai que cela fait beaucoup de changements», a-t-elle reconnu samedi en conférence de presse. «Mais ce sont de bons changements. Je me sens très bien pour l’instant avec David. C’est quelqu’un qui a énormément d’expérience et avec qui il est assez facile de travailler. Il connaît très bien le circuit féminin et peut donc m’apporter beaucoup sur le plan tactique. Et Sam, je le connais depuis longtemps, puisqu’il travaille au sein de l’Académie de Kim Clijsters.»

Et puis, il y a la raquette. Elise Mertens, qui fera son entrée en lice mardi contre la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77), joue désormais avec une raquette de la marque Head, le même équipementier que Novak Djokovic, Andy Murray et Maria Sharapova.

«C’est un choix mûrement réfléchi, qui n’a pas été dicté par des motifs de sponsoring», a-t-elle expliqué. «C’est une question de feeling. Il s’agit d’une raquette moins rigide que ma Babolat et avec laquelle je peux plus facilement faire avancer la balle. Bien sûr, cela demande un temps d’adaptation, mais au fil des matches, je suis sûre que cela ira de mieux en mieux», conclut-elle.