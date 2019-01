La tension est montée d’un cran ce vendredi entre Renault et Nissan, après des révélations visant une de ses dirigeantes, alors que Carlos Ghosn, bâtisseur de l’alliance automobile franco-japonaise, a fait l’objet de nouvelles inculpations pour abus de confiance et pour avoir minoré ses revenus dans des rapports boursiers de Nissan entre 2015 et 2018.