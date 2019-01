L’année nouvelle sera celle de la «remontada» du PS, prédit Di Rupo

Le président du PS, Elio Di Rupo, a profité de ses vœux de nouvelle année pour placer son parti en alternative au modèle libéral dont il a dénoncé les conséquences en 4 ans de gouvernement «MR/N-VA».

«Nous sommes le seul parti de gauche crédible», a-t-il assuré. Et de lancer, à quelques mois des élections: «L’heure est à la reconquête! Ensemble, faisons de 2019 l’année du succès, l’année de la reconquista, l’année de la remontada!»

Le PS est le «parti des solutions», a-t-il proclamé. Le président des socialistes francophones a énuméré quelques-unes des propositions de son parti: retour de la retraite à 65 ans, refinancement de la SNCB, gratuité complète des visites chez le généraliste et le dentiste (coût estimé: 300 millions), réduction de la TVA de 21 à 6% sur l’électricité et les prothèses, lunettes et appareils auditifs, etc.

«Une seule législature a suffi à la droite pour précariser des pans entiers de la population», a affirmé M. Di Rupo avant de dénoncer «la fracture sociale aussi béante que révoltante». «La seule manière de briser ce mouvement, c’est de ramener le PS à la table des différents gouvernements», a-t-il ajouté.

Le PS se pose en «élément stabilisateur et sécurisant» d’une société en plein changement. Il insiste sur la protection sociale «qui n’est pas un luxe» et assure qu’il fera davantage contribuer les plus nantis. «Nous, socialistes, nous ferons exactement le contraire de ce qu’a fait le gouvernement Michel pendant toute la législature. Nous ferons davantage contribuer la minorité d’en haut, les plus fortunés, à l’amélioration du niveau de la grande majorité de la population».