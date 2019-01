Le Standard s’offre le Mönchengladbach de Thorgan Hazard

Le Standard termine sa semaine de stage espagnol par une victoire méritée contre Mönchengladbach, 2-0, grâce à de beaux buts d’Emond et Mpoku.

Le Standard a terminé son stage idéalement, ce vendredi en fin d’après-midi, à l’Estadio Municipal de la Linea de la Concepcion, au pied du rocher de Gibraltar, en battant Mönchengladbach 2-0. Une victoire archi-méritée, acquise grâce à des buts de Renaud Emond et Paul-José Mpoku. Ce ne sont que des amicaux et il ne s’agit que des premiers jours 2019, mais ce début d’année promet de belles choses aux Rouches, après une semaine de stage andalous où ils ont beaucoup travaillé et, en prime, remporté leurs deux rencontres de préparation.

C’est simple, l’équipe de Thorgan Hazard, pourtant troisième de Bundesliga, n’a quasiment pas mis Ochoa ou Gillet à contribution. Le gardien mexicain a sorti une grosse frappe de Plea et a vu un tir d’Hoffman s’écraser sur son poteau (41e); le Liégeois a arrêté un tir puissant, c’est quasiment tout.

Deux victoires en deux matchs amicaux

Comme mardi contre Mainz, les Rouches commençaient très bien la rencontre, empêchant Mönchengladbach de développer son jeu. On a retrouvé les mouvements vus toute la semaine sur la pelouse du centre d’entraînement de Marbella. Et c’est d’ailleurs via une belle action Laifis-Fai-Emond que les Liégeois ont ouvert le score (1-0 24e). Paul-José Mpoku a signé le 2-0 de sa «spéciale», roulette du droit, frappe enroulée du gauche dans la lucarne de Sommer. Les Liégeois peuvent rentrer à Liège, samedi, l’esprit serein.

Côté allemand, on n’a pas beaucoup vu le duo Thorgan Hazard – Alassane Plea, bien muselé par la défense liégeoise. Le Diable rouge, de retour de blessure à la cheville jeudi, seulement, est sorti à la 70e minute de jeu.