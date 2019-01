Des lâchers de sangliers, Franco Dragone sur le départ, des « dieux de l'hôpital » pour la bonne cause : 10 histoires marquantes dans vos régions

Lâchers de sangliers: des témoins sèment le doute, quand des médecins prennent la pose dans un calendrier, Franco Dragone sur le point de quitter la Belgique… Voici une sélection de dix infos marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

Un site de consultance pour résoudre en direct presque tous les problèmes

Qui, un jour, n’a pas été confronté à un problème juridique, à un souci informatique ou encore d’ordre scolaire, nécessitant une réponse rapide? Pas évident de trouver le conseil judicieux et crédible, surtout dans un court laps de temps et/ou sans devoir se déplacer.

Trois Carolos, actifs dans le domaine numérique, ont semble-t-il, trouvé une solution efficace à ce genre de situation grâce à une plateforme collaborative qu’ils ont mise au point. Son nom: TipsMe. Littéralement: «conseille -moi».

Un combat de boxe entre Booba et Kaaris? Le Palais 12 analyse la demande

Le rappeur français Booba a annoncé jeudi soir, sur son compte Instagram, qu’un combat de boxe l’opposera le 5 avril prochain à son rival Kaaris au Palais 12, à Bruxelles. L’ASBL Brussels Expo confirme vendredi qu’une demande a été reçue jeudi soir pour le Palais 12, tout en précisant qu’elle est en cours d’analyse. Le cabinet du bourgmestre de Bruxelles-Ville Philippe Close ne désire pas faire de commentaires à ce stade.

Le lâcher de sangliers: pas qu’une rumeur!

On fantasme beaucoup autour du lâchage de sangliers d’élevage dans nos forêts. Mais nous avons recueilli deux témoignages troublants qui semblent confirmer la pratique.

VIDÉO | La meilleure friterie de Belgique se trouve chez Lulu à Bierset

À deux pas de l’aéroport de Bierset se situe une petite friterie de village. Sur la chaussée de Hannut, à quelques mètres de la route, se dresse un petit bâtiment portant le nom «Friterie Lulu».

C’est dans cette petite installation, ne payant pas de mine au premier regard, que se trouve la «meilleure friterie de Belgique». Du moins à en croire le site Les-Friteries.com, qui organise ce classement depuis un lustre.

Franco Dragone est-il en train de boucler ses valises avant de quitter la Belgique?

Tout semble indiquer que Franco Dragone est en train de boucler ses valises avant de quitter la Belgique, même si l’intéressé nie vigoureusement. Franco Dragone n’emploie plus que six personnes en Belgique, écrit ce vendredi L’Echo. Tous les autres ont été licenciés par vagues successives ces derniers mois. Didier Hamann a quitté le groupe et Claudine Cornet, dont le profil étonne, a été nommée à la tête des sociétés belges de l’artiste...

Première «greenwalk» belge: 550kg de déchets ramassés en deux heures

La première «greenwalk d’envergure», une promenade destinée à ramasser les déchets dans l’espace public, a rassemblé 150 jeunes à Molenbeek mi-décembre. À l'initiative de l'événement, les youtubeurs de Would You React soutenus par de nombreux influenceurs du net.

Jérôme Job, paralysé et finaliste de Mister Tattoo

Pied, cheville, cuisse, torse, bras. Jérôme Job a le corps recouvert d’une quinzaine de tatouages. «Ils ont tous une signification», explique l’habitant de Hotton. Le 19 janvier prochain, à Bruxelles, il disputera la finale de Mister Tattoo, un concours de beauté pour tatoués. En juillet dernier, celui qui travaille chez Ores a convaincu le jury lors de la demi-finale. Mais, le trentenaire n’est pas un candidat comme les autres. Il est en chaise roulante depuis un accident lors d’un entraînement de motocross il y a 10 ans.

«Ores voulait me faire payer deux ans de consommation de gaz»

Une habitante d’Hélécine, assez ordonnée, a fait une bien mauvaise surprise ce lundi. «J’ai reçu le document pour effectuer les relevés de compteurs de gaz et d’électricité. Pas de souci pour l’électricité. Mais là où ça coince, c’est pour le gaz!»

Les médecins de la Clinique du sein donnent de leur personne

es 18 et 19 mai prochains, le site de Saint-Luc accueillera une nouvelle édition du Relais pour la Vie. Pour rappel, l’événement poursuit trois buts: célébrer et mettre à l’honneur les battants qui ont vaincu ou se battent encore contre le cancer, rendre hommage à ceux qui n’y ont pas survécu et enfin lutter ensemble contre la maladie en récoltant des fonds. Cette année, l’équipe médicale a décidé de donner de sa personne, surtout les hommes. Ou quand les Dieux du Stade deviennent les Dieux de l’hôpital…

Accusé de proxénétisme à cause des « massages gourmands » de sa compagne

Massage relax, massage gourmand: deux tarifs (40 ou 80€), deux «ambiances»... Voilà un peu ce que proposait ce couple installé dans la rue Julie Billiart, durant les derniers mois de 2017. La pub était assurée via des toutes-boîtes mais aussi par des petites annonces sur des sites de rencontres. La masseuse se disait autodidacte.

