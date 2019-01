«Week-end sans alcool au volant»: c’est parti pour 60 heures de contrôles, notamment sur l’E40

De ce vendredi 18h jusqu’à lundi 6h, , le «week-end sans alcool au volant» se déroule dans tout le pays. Les contrôles seront nombreux.

Comme annoncé, la police, tant fédérale que locale, organise une nouvelle édition du «week-end sans alcool au volant». «Pendant 60 heures, de nombreux contrôles alcool seront organisés dans tout le pays, aussi bien sur les autoroutes que sur les routes secondaires», avertit la police fédérale dans un communiqué.

Le coup d’envoi a été donné par quatre ministres sur l’E40 à la station service de Heverlee en direction de Liège. Étaient présents: ministre de la Justice Koen Geens, le ministre de la Mobilité François Bellot, le ministre de la Sécurité Pieter De Crem et la secrétaire d’Etat bruxelloise pour la Sécurité routière Bianca Debaets.

«En 2017, dans 11% des accidents impliquant des blessés ou des morts, un ou plusieurs conducteurs étaient sous influence de l’alcool,, soit plus de 4.000 personnes. Toutes les deux heures, il y a un accident aux conséquences physiques graves où l’alcool a joué un rôle», explique le ministre François Bellot. «Un week-end de sensibilisation comme celui-là a son utilité.»

«Il y a 20 ans, 6% des conducteurs contrôlés étaient positifs, 2% de nos jours mais cela reste 2% de trop. L’objectif est que les conducteurs ne boivent pas ou qu’ils recherchent un Bob», estime Bianca Debaets.

Entre les 8 et 11 juin derniers, la police fédérale de la route et les zones de police locale avaient contrôlé 32.299 personnes, à l’occasion du précédent «week-end sans alcool au volant». Au total, 2,24% des conducteurs contrôlés étaient en infraction et 161 personnes avaient subi un retrait immédiat du permis de conduire.

La campagne Bob hivernale, toujours en cours, s’achèvera le 28 janvier à 06h00 du matin.

Les résultats de ce «week-end sans alcool au volant» seront communiqués lundi.