Jurbise ne veut pas d’un Aldi sur la route d’Ath

La commune devait rendre un avis sur la demande de permis déposée par Aldi pour construire un supermarché le long de la route d’Ath. Le Collège communal s’est prononcé: c’est non.

Attention, dossier brûlant. Le hard discounter allemand Aldi ambitionne de construire un nouveau magasin à Jurbise, le long de la route d’Ath, près du carrefour formé par cette chaussée et le chemin du Prince. Un projet qui a mobilisé les riverains contre lui, via notamment un groupe Facebook réunissant 300 personnes.

Une enquête publique a été menée au mois de décembre dernier. Dans le cadre de la procédure, la commune de Jurbise devait rendre un avis. Celui-ci est connu depuis ce vendredi, et il est défavorable, pour trois raisons.

La situation projetée est susceptible:

– de générer une augmentation des risques pour la sécurité des enfants fréquentant l’école voisine, de leurs parents et des enseignants;

– de provoquer un accroissement des risques pour la sécurité des usagers de la Route d’Ath dans sa configuration et ses aménagements actuels suite à l’entrée et la sortie des clients dans le site concerné;

– et d’avoir une incidence dans l’implantation sur la fluidité du trafic de la Route d’Ath et plus particulièrement aux alentours du carrefour de la Route d’Ath et du Chemin du Prince.

Notons toutefois qu’il ne s’agit que d’un avis. C’est la Région wallonne qui autorisera ou non l’implantation de la grande surface.