La direction de l’AFC Tubize rassure: «On est en train de régulariser la situation»

Interdiction de transferts, joueurs non payés depuis 2 mois, problèmes administratifs, etc. Beaucoup de rumeurs circulent sur le compte de l’AFC Tubize. Mais la direction s’est voulue rassurante ce vendredi.

Josselin Croisé, directeur général, ne nie pas les retards de payement de certains joueurs. «Tout leur a été expliqué clairement. Et la situation est en train d’être régularisée.»

Pour l’interdiction de transferts, le travail se poursuit aussi. «On a dû composer avec des problèmes administratifs et de timing, courants lorsque vous travaillez avec des actionnaires étrangers. On s’active pour lever cette interdiction et pouvoir faire des affaires en fin de mercato.»

Tubize se déplace ce dimanche à OH Louvain (20h), pour la 21e journée de championnat en D1B.

Les explications complètes de Josselin Croisé, le point sur le mercato et la préparation du déplacement à l’OHL, c’est à lire dans L’Avenir de ce samedi 12 janvier, sur tablette, smartphone ou PC