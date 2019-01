Avez-vous bien suivi l’actualité régionale cette semaine? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec notre quiz de dix questions.

Un combat de rappeurs, des pompes funèbres attaquées, un Carolo qui bat un record à la télé. Cela s’est passé près de chez vous et cela va vous étonner! Deux stars du rap français veulent s'affronter dans un combat de boxe au Palais 12 de Bruxelles. De qui s'agit-il ?

Avec plus de 300 000 euros déjà gagnés, un Carolo a battu le record de victoires d'un célèbre jeu télévisé. Lequel ?

Quelle grande actrice les spectateurs pourront-ils applaudir prochainement au Théâtre de Namur?

La Ville de Tournai met en vente 34 lots de biens communaux déclassés. Que pourra-t-on notamment acheter ?

Une famille a porté plainte contre une société de pompes funèbres à Hannut. Pour quelle raison ?

Selon le site de référence en matière de frites Les-Friteries.com, où se situe la meilleure friterie de Belgique ?

Tintinophile, l'Olnois Albert Dardenne est aussi...

Quelle est la particularité de Jérôme Job, finaliste de Mister Tattoo ?

Qui a organisé la première Greenwalk de Belgique qui a permis de ramasser 550 kilos de déchets ?

Tensions, menaces et boycott. Une rencontre de football belge tourne au ridicule avant même son coup d'envoi. Quelle est l'affiche ?