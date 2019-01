Le réaménagement du square Jacques Francq est terminé à Saint-Gilles

Le square Jacques Franck, à Saint-Gilles, a fait peau neuve. Le chantier mené par Beliris a aussi revu la chaussée de Forest et le bas de l’avenue Jean Volders.

Le square Jacques Franck, à Saint-Gilles, a fait peau neuve. Le chantier, qui a aussi revu la chaussée de Forest et le bas de l’avenue Jean Volders, s’inscrivait dans le cadre du contrat de quartier «Fontainas». Il a été mené par Beliris.

6 lignes de forces ont été suivies, d’après l’organe de coopération entre Fédéral et Bruxelles: favoriser la mobilité douce, créer des espaces verts et une aire sportive, encourager la convivialité intergénérationnelle, améliorer le lien entre le square J. Franck et les espaces verts voisins (porte de Hal, parc Germeau, place des Héros), rénover l’éclairage public et le mobilier urbain et enfin améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

«Outre le square Jacques Franck en lui-même, c’est l’ensemble du quartier qui a été rénové: place des Héros, rue Vlogaert, rue Fontainas, avenue de la Porte de Hal et chaussée de Forest», assure Beliris.

Le chantier a modernisé un ensemble de rues dont l’organisation remontait aux années 70. «Alors, dans un esprit fonctionnaliste, les habitations de la rue Vlogaert sont remplacées par deux tours de logements. Une grande partie de l’espace dégagé par les tours est consacrée à la voiture et peu de possibilités d’utilisation et d’appropriation sont offertes aux habitants du quartier. Le nouveau projet modifie profondément et renverse cette vision», plaide encore Beliris.

La métamorphose aura coûté 3,1 millions d’euros, financés en totalité par Beliris, qui a entrepris ce chantier en collaboration avec la commune de Saint-Gilles et Bruxelles Mobilité.

D’autres projets se concrétiseront lors de la prochaine législature dans ce quartier qui s’étend de la Barrière à la Gare du Midi, comme l’ouverture d’une recyclerie sociale, l’agrandissement de l’épicerie sociale, la création d’un nouveau parc urbain place Marie Janson, l’ouverture d’un nouveau centre sportif sur le site de l’ancien Ecam, ainsi que de la plus grande crèche de la Région bruxelloise (149 places).