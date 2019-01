Appel à retirer l’argent des banques: la nouvelle stratégie de mobilisation des «gilets jaunes»

Faire peur à l’État en toute légalité, tel est le but poursuivi par la nouvelle stratégie des gilets jaunes en France qui consiste à appeler la population à retirer son argent des banques à l’occasion du neuvième samedi de manifestation dans l’Hexagone.

Face aux violences de plus en plus marquées lors des manifestations des gilets jaunes, éclipsant au final le message originel de la contestation, plusieurs gilets jaunes ont appelé via les réseaux sociaux à une nouvelle stratégie dans le but de manifester son mécontentement vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement: retirer son argent des banques samedi, en marge de l’acte 9 du mouvement.

Plusieurs pages Facebook ont ainsi relayé cet appel qui, ces dernières heures, est devenu viral au sein du mouvement de contestation. «Si vous n’êtes pas d’accord, mais ne voulez pas manifester, […] vous avez un pouvoir: celui de l’argent qu’il y a sur votre compte», explique ainsi Maxime Nicolle, un des leaders du mouvement en France connu sous le pseudonyme de Fly Rider.

Cet appel fait ainsi écho à celui lancé il y a quelques années par Éric Cantona, ex-star française du football mondial, lequel avait appelé en 2010 à retirer son argent des banques afin que «le système s’écroule» sans effusion de sang ni recours aux armes.