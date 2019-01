Amallah titulaire contre Nuremberg cet après-midi

Blessé depuis le 3 novembre, le médian offensif belgo-marocain de l'Excel débutera le match amical servant de clôture au stage espagnol.

Après la remise d'un maillot signé et une photo-souvenir avec le directeur de l'Iberostar Royal Andalus de Chiclana de la Frontera où ils ont séjourné toute la semaine, les joueurs mouscronnois ont pris, peu après midi, la route de Los Barrios. C'est en effet dans cette bourgade de la province de Cadix, située à environ nonante kilomètres de leur hôtel, que les hommes de Bernd Storck disputeront un match amical ce vendredi après-midi (15h).

L'adversaire sera le 1.FC Nuremberg, actuel dernier de Bundesliga. Cet affrontement constituera donc un test intéressant pour les Hurlus qui reprendront leur opération maintien dans neuf jours en recevant Ostende. Une reprise de compétition pour laquelle Bernd Storck récupérera la vivacité non-négligeable de Selim Amallah.

Souffrant d'une déchirure depuis le 3 novembre, l'offensif belgo-marocain a pu reprendre totalement le travail durant la semaine de stage. Il sera d'ailleurs titulaire pour défier Nuremberg. Le reste du onze de l'Excel étant sans surprise, hormis le renvoi sur le banc de Van Durmen, qui fait numériquement les frais du retour d'Amallah.

Butez sera dans les buts, avec devant lui Vojvoda, Dussenne, Godeau et Gulan. Boya et Mohamed débuteront dans l'entrejeu, derrière le trio Amallah, Bakic et Benson, qui devra apporter son soutien à Mbaye Leye placé à la pointe de l'attaque.

La particularité de l'affrontement amical se marquera par l'organisation de trois périodes de 45 minutes. Le dernier tiers permettant ainsi aux nombreux remplaçants des deux camps d'également bénéficier d'un temps de jeu correct.

Après un petit footing matinal aux abords de leur hôtel, les Mouscronnois rentreront en Belgique ce samedi après-midi.