Magritte du cinéma 2019: «Girl» et «Tueurs» grands favoris, découvrez toutes les nominations

Les nominations pour la prochaine cérémonie des Magritte du cinéma ont été dévoilées ce midi.

«Tueurs» et «Girl» sont les deux films les plus représentés avec 9 nominations chacun. Le premier, réalisé par François Troukens, est sélectionné dans les catégories meilleure actrice (Lubna Azaba), meilleur acteur (Olivier Gourmet), meilleur premier film, meilleur réalisation, meilleur acteur dans un second role (Bouli Lanners), meilleur espoir féminin (Bérénice Baoo), meilleur image , meilleur son mais aussi meilleur film. Ce qui n’est pas le cas de «Girl». Le film de Lukas Dhondt, récemment en lice aux Golden Globes, est repris dans la catégorie meilleur film flamand.

Meilleur film

Bitter flowers de Olivier Meys

Laissez bronzer les cadavres de Hélène Cattet & Bruno Forzani

Mon ket de François Damiens

Nos batailles de Guillaume Senez

Tueurs de François Troukens & Jean-François Hensgens

Meilleur premier film

Bitter flowers de Olivier Meys

La part sauvage de Guérin Van de Vorst

Tueurs de François Troukens & Jean-François Hensgens

Une part d’ombre de Samuel Tilman

Meilleure réalisation

Bitter flowers: Olivier Meys

Laissez bronzer les cadavres: Hélène Cattet, Bruno Forzani

Nos batailles: Guillaume Senez

Tueurs: François Troukens, Jean-François Hensgens

Meilleur film flamand

Girl de Lukas Dhont

Ne tirez pas (Niet schieten) de Stijn Coninx

Patser de Adil El Arbi & Bilall Fallah

Un ange de Koen Mortier

Meilleur film étranger en coproduction

L’homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam

La mort de Staline de Armando Iannucci

Nico, 1988 de Susanna Nicchiarelli

The happy Prince de Rupert Everett

Meilleur scénario original ou adaptation

Bitter flowers: Olivier Meys, Maarten Loix

Bye bye Germany: Sam Garbarski

Girl: Lukas Dhont, Angelo Tijssens

Nos batailles: Guillaume Senez

Meilleur acteur

Au poste!: Benoît Poelvoorde

Girl: Victor Polster

Mon ket: François Damiens

Tueurs: Olivier Gourmet

Meilleure actrice

I feel good: Yolande Moreau

Mademoiselle de Joncquière: Cécile de France

Tueurs: Lubna Azabal

Une part d’ombre: Natacha Régnier

Meilleure actrice dans un second rôle

Bye bye Germany: Tania Garbarski

La part sauvage: Salomé Richard

Nos batailles: Lucie Debay

Une part d’ombre: Erika Sainte

Meilleur acteur dans un second rôle

Girl: Arieh Worthalter

Laissez bronzer les cadavres: Pierre Nisse

Tueurs: Bouli Lanners

Une part d’ombre: Yoann Blanc

Meilleur espoir féminin

C’est tout pour moi: Nawell Madani

Les garçons sauvages: Anaël Snoek

Nos batailles: Lena Girard Voss

Tueurs: Bérénice Baoo

Une part d’ombre: Myriem Akheddiou

Meilleur espoir masculin

L’échange des princesses: Thomas Mustin

Mon ket: Matteo Salamone

Nos batailles: Basile Grunberger

Une part d’ombre: Baptiste Lalieu

Meilleure image

Girl: Frank van den Eeden

Laissez bronzer les cadavres: Manu Dacosse

Tueurs: Jean-François Hensgens

Meilleur son

Girl: Yanna Soentjens

Laissez bronzer les cadavres: Yves Bemelmans, Dan Bruylandt, Olivier Thys, Benoit Biral

Tueurs: Marc Engels, Thomas Gauder, Ingrid Simon

Meilleurs décors

Bye bye Germany: Véronique Sacrez

Girl: Philippe Bertin

Laissez bronzer les cadavres: Alina Santos

Meilleurs costumes

Bye bye Germany: Nathalie Leborgne

Girl: Catherine van Bree

Laissez bronzer les cadavres: Jackye Fauconnier

Meilleure musique originale

Au temps où les Arabes dansaient: Simon Fransquet

La part sauvage: Manuel Roland, Maarten Van Cauwenberghe

Une part d’ombre: Vincent Liben

Meilleur montage

Girl: Alain Dessauvage

Laissez bronzer les cadavres: Bernard Beets

Nos batailles: Julie Brenta

Meilleur court métrage de fiction

Calamity de Séverine De Streyker & Maxime Feyers

D’un château l’autre de Emmanuel Marre

Icare de Nicolas Boucart

Une soeur de Delphine Girard

Meilleur court métrage d’animation

La bague au doigt de Gerlando Infuso

Le quatuor à cornes de Arnaud Demuynck & Benjamin Bottela

Not today de Marine Jacob

Simbiosis carnal de Rocío Álvarez

Meilleur documentaire

Des Cowboys et des Indiens, le cinéma de Patar et Aubier de Fabrice du Welz

La grand-messe de Valéry Rosier & Méryl Fortunat-Rossi

Manu de Emmanuelle Bonmariage

Mitra de Jorge León

Ni juge ni soumise de Jean Libon & Yves Hinant

Pour rappel, le maître de cérémonie sera Alex Vizorek.

