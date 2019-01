VIDÉO | Kiwi Jackson et Johnny Cadillac réunis dans un clip déjanté signé Louis Strike

L’annonce du prochain clip du rappeur carolo Louis Strike, attendu pour le 14 janvier prochain, a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux, mêlant bon son, critique social et second degré. À bien secouer avant ouverture!

Il y a des fois, comme ça, où les planètes semblent s’aligner pour laisser apparaître un phénomène inattendu. Et s’il est trop tôt pour affirmer que «Le retour du Baptou» sera le tube de cet hiver, voire de l’année en Belgique, le «teaser» diffusé par nos confrères de TéléSambre annonçant la sortie prochaine du nouveau clip concocté par Louis Strike et son pote Valii annonce la couleur…

Plus de 70 000 vues, près de 2 000 partages et le cap des 800 commentaires atteint en moins de 24 heures: le buzz est total. Et on n’en est pourtant, pour rappel, qu’à l’annonce…

Avec les stars locales Johnny Cadillac et Kiki Jackson en guests, mais aussi la présence annoncée des gilets jaunes et de la Fuck Cancer Team (NDLR: une ASBL qui se présente comme un «groupe de Gentlemen Drivers qui a pour but d’organiser des événements sportifs et culturels au profit d’associations caritatives»), le retour en force de Louis Strike dresse un regard à la fois critique et humoristique de la société actuelle. Le tout, donc, dans un clip déjanté, fruit d’une improbable collaboration. Il n’en fallait pas plus pour faire se soulever la toile…

On précisera également que tous les bénéfices engendrés par le clip et la chanson seront reversés au Rallye Télévie du 7 avril prochain, organisé par l’ASBL Fuck Cancer Team.

Sortie du clip le 14 janvier/ Infos: Facebook Louis Strike/ Fuck Cancer Team ASBL