Pour que la vente des fruits ne soit plus un frein à la production, un distributeur automatique a été installé sur le site des Vergers de Barry. Et il rencontre un réel succès...

Quand il a relancé l’exploitation des Vergers de Barry en 2002, Guillaume Mahieu était sans doute loin de se douter du succès que connaîtrait son entreprise quelques années plus tard.

Aujourd’hui, ce sont pas moins de 600 à 700 tonnes de fruits qui sont récoltées annuellement sur les 18 hectares que compte l’exploitation.

Principalement des pommes bios et des poires, mais aussi des fraises et des fruits rouges en saison.

Une production qui est, en partie, vendue à l’extérieur, notamment au sein de commerces spécialisés dans le bio, mais aussi sur le site même de l’exploitation, dans le petit magasin que la maman de Guillaume ouvre aux visiteurs le mercredi toute la journée et le samedi matin.

« Si ces jours d’ouverture attirent généralement une clientèle plus âgée, explique Guillaume Mahieu, le patron des Vergers, cela ne satisfait pas les plus jeunes qui doivent très souvent s’occuper des activités des enfants ces deux jours là. D’où l’idée d’installer un distributeur, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui s’est concrétisée il y a trois semaines. Très franchement, je ne m’y attendais pas, mais ça fonctionne plutôt bien. Entre Noël et Nouvel an, nous avons même dû recharger l’appareil deux fois par jour, mais il est vrai que le magasin était fermé pendant cette période…"

