OGC Nice: une bonne action cachée derrière une cagnotte pour un buteur

Depuis ce jeudi, des supporters de l’OGC Nice ont lancé une cagnotte en ligne afin de recruter un buteur. Mais surtout de réaliser une bonne action.

Parce que les cagnottes en ligne semblent avoir le vent en poupe en France, quelques supporters de l’OGC Nice ont décidé de lancer un appel aux dons sur Leetchi afin d’offrir une recrue de choix à leur équipe. Objectif? Dix millions d’euros pour «signer un attaquant autrement qu’en prêt sans option d’achat», s’amusent-ils sur les réseaux sociaux.

«Avec un petit groupe de supporters actifs sur Twitter, on a voulu rebondir avec légèreté sur l’actualité, très politique en ce moment, des cagnottes Leetchi, explique Jean-Philippe, un des créateurs de la cagnotte en ligne, sur le site de « Nice Matin ». Vu le début de saison, et la réticence des actionnaires à investir, ce mercato nous inquiète évidemment… Ce qu’on espère? Des recrues capables de marquer des buts et du spectacle pour prendre à nouveau du plaisir au stade.»

Puisque c'est la mode des cagnottes Leetchi...



On organise avec quelques potes une collecte pour le #mercato @ogcnice !



Allez, 10M€ c'est rien et on pourra (peut-être) signer un attaquant autrement qu'en prêt sans OA 🥰https://t.co/7SMVeRhN8r — Sky l’Atalista (@pantalon_blanc) 10 janvier 2019

Comme une réponse (humoristique) au départ possible de Mario Balotelli (le buteur italien n’a inscrit aucun but depuis le début de la saison) durant ce mercato hivernal, la cagnotte a été plafonnée à 10 millions d’euros. Parce que c’est le montant maximum autorisé par Leetchi mais aussi parce que «c’est le montant évoqué dans la presse pour le transfert de Ryad Boudebouz», un milieu offensif sur lequel l’OGC Nice lorgne actuellement.

Et si les dons n’atteignent pas le cap des 10 millions d’euros? «Les gains iront directement au fonds de dotation de l’OGC Nice qui en fera un excellent usage», assure Jean-Philippe. Parce que c’est sans doute là que se trouve l’objectif principal de l’initiative: «Dédramatiser ce qui ne va pas bien au club, et montrer aussi ce qui va bien. Dans l’engagement caritatif, l’OGC Nice est peut-être ce qui se fait de mieux en France. Et avant tout, notre ambition est que des gens dans le besoin puissent profiter des quelques centaines d’euros qu’on espère récolter.»