Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce vendredi

L’ensemble «Goujons», 3e phase du projet Citygate I mené par Citydev à Anderlecht, prévoit une polyclinique gérée par Médecins du Monde et 35 appartements conventionnés. DR

Le trafic ferroviaire surveillé depuis Namur; toute la ville de Spa se construit à Anderlecht; l'avenir de Tintin passe par le numérique : voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 11 janvier.

1

La nouvelle «antenne» Infrabel: une arme contre le retard sur les rails

Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, est évidemment bien conscient de l’humeur de ses usagers lorsqu’ils apprennent que leur train est retardé de plusieurs minutes. Pour tenter de diminuer cette interminable période d’attente sur les quais des gares, Infrabel a lancé, à Namur, une nouvelle «antenne» en lui donnant l’acronyme scientifique A-CLI, (NDLR: antenne de centre logistique d’infrastructure).

+ À DÉCOUVRIR ICI

2

Intempéries 2017-2018: les communes impactées ne toucheront rien

Entre février 2017 et avril 2018, neuf épisodes d’intempéries avaient conduit plusieurs communes wallonnes à demander au gouvernement de reconnaître ces événements comme calamités naturelles. Et ainsi permettre aux personnes directement touchées d’accéder à un dédommagement.

Hier, le gouvernement a cependant tranché: il n’y aura pas de reconnaissance de calamité naturelle.

+ À DÉCOUVRIR ICI

3

Une clinique sociale sous 35 apparts: «Toute la ville de Spa» se construit à Anderlecht

Citydev présente la dernière phase de son projet Citygate I à Anderlecht: un «fer à cheval» original qui prévoit une polyclinique sociale gérée par Médecins du Monde. C’est tout une petite ville qui sort actuellement de terre dans ce quartier longtemps laissé en friche. 4000 logements et leurs équipements y attendront bientôt leurs habitants. On décrypte.

+ À DÉCOUVRIR ICI

4

L’année des grosses opérations au CHR Val de Sambre

«Cette année sera la plus importante depuis longtemps», assure Pascal Mertens, directeur général de l’Association CHR Sambre et Meuse au moment de présenter ses vœux au personnel du site hospitalier du Val de Sambre à Auvelais.

On va y procéder à de grosses opérations de travaux et à de grandes manœuvres dans le fonctionnement interne. Cependant que ça va aussi bouger dans la coulisse et les instances dirigeantes.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5

90 ans de Tintin: l’avenir passe aussi par le numérique

Faute d’accord avec Moulinsart, Tintin au Congo (1931) sort en version colorisée uniquement sur support numérique. Car l’avenir de Tintin passe aussi par les nouvelles technologies.

+ À DÉCOUVRIR ICI

6

Tshisekedi, un succès contesté lourd d’incertitudes

En RDC, la victoire contestée de Tshisekedi au scrutin présidentiel conduit à la violence, la résignation, la contestation, ou l’annulation.

+ À DÉCOUVRIR ICI

7

Christian Luyindama: «Vous allez voir le nouveau monstre»

Révélation liégeoise de l’exercice 2017-18, Christian Luyindama, surnommé «boss» ou «le monstre», vit une saison différente de la précédente: davantage attendu, il a commis quelques erreurs depuis juillet, mais apprend aussi à étoffer sa palette défensive avec Michel Preud’homme et Emilio Ferrera. Et a même été élu joueur congolais 2018. Il évoque tout cela avec une franchise qui lui est propre.

+ À DÉCOUVRIR ICI

8

Attert : une école secondaire en 2020 ? Josy Arens veut «secouer l'enseignement»

Ils sont entre vingt et trente professeurs du sud de la province de Luxembourg, parents d’élèves, citoyens à travailler sans relâche à la création d’une école secondaire à pédagogie différenciée à Attert. Après avoir lancé l’école maternelle et primaire Enova, le groupe initiateur du projet s’évertue à mettre en place le prolongement scolaire dans le réseau secondaire, mais à rayonnement transfrontalier.

Il n’existe encore aucun établissement de ce type en province de Luxembourg, ce qui pourrait jouer en faveur du dossier remis auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

+ À DÉCOUVRIR ICI

9

Wanze: une boutique XL a ouvert à Moha

Cindy Schröder, 37 ans, vient d’ouvrir sa boutique grande taille à Moha. «J’étais frustrée, j’allais faire du shopping pendant des heures et je revenais sans achat. Soit rien ne m’allait. Soit les prix étaient exorbitants.»

+ À DÉCOUVRIR ICI

10

Quatre millions pour rendre les communes intelligentes

La stratégie «Digital Wallonia» est en route. Durant les cinq prochaines années, l’ambition du gouvernement wallon est d’accélérer la transformation numérique de la Région, notamment au travers des «smart cities», les «territoires intelligents».

C’est que les communes wallonnes ont un sacré retard en matière d’utilisation des nouvelles technologies au service du citoyen. Principalement d’ailleurs parce que les freins financiers sont grands.

+ À DÉCOUVRIR ICI