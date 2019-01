Combien de gilets jaunes samedi à Mons?

Un appel a été lancé sur Facebook au début de la semaine pour une manifestation à Mons ce 12 janvier.

Demain après-midi, il devrait y avoir du jaune dans les rues de Mons. En ce début de semaine, des appels à manifester à Mons ont été lancés sur les réseaux sociaux de la part de «gilets jaunes.» Dans quelles proportions cet appel sera-t-il entendu? C’est la grande question, ils sont environ 350 à avoir confirmé leur présence sur la page Facebook de l’événement.

Cette manifestation est organisée par un groupe baptisé «Gilets Jaunes européens». Selon les informations diffusées sur la page de l’événement, le rendez-vous est fixé à 14 h, au rond-point Imagix.

Certains «gilets jaunes» entendent donner plus d’ampleur au rassemblement et des sympathisants de Namur, Charleroi et Liège font part de leur intention de rejoindre le mouvement.

Un rassemblement «positif»

Du côté de l’organisateur, on semble vouloir prévenir les débordements. Plusieurs recommandations ont été diffusées ce matin. «Il est impératif de bien se tenir! Nous aurons des personnes compétentes pour la sécurité du mouvement», peut-on lire.

Les éventuels casseurs seront directement dénoncés à la police, indique l’organisateur qui précise que «que nous ne sommes pas ici pour embêter le monde mais que le gouvernement cède au référendum d’initiative citoyenne (R.I.C.).»