VIDÉOS | Plus de 300 points et des records: le match fou entre San Antonio et Oklahoma City

154 à 147! San Antonio est venu à bout d’Oklahoma City après deux prolongations, grâce aux 56 points de LaMarcus Aldridge, ce jeudi au terme du match le plus fou de la soirée de NBA.

Avec son scénario haletant et des statistiques qui donnent le vertige, le match entre les Spurs et le Thunder a marqué les esprits.

Il a débuté par un incroyable sans-faute à trois points de San Antonio qui a fait mouche sur ses 14 premiers tirs primés, du jamais-vu en vingt ans.

Il a fallu attendre la septième minute du 3e quart-temps pour qu’un joueur de San Antonio, Derrick White, rate son premier tir à trois points.

Les Spurs, portés aussi par Marco Belinelli (19 pts, dont trois paniers à trois points en une minute), ont fini la rencontre avec 84,2% de réussite à trois points (16 sur 19) et ont compté jusqu’à 16 points d’avance.

Mais OKC est revenu dans la rencontre grâce à Paul George (30 pts) et à Russell Westbrook.

Le MVP de la saison 2016-17 s’est offert un «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) XXL avec 24 points, 13 rebonds et 24 passes décisives!

Mais LaMarcus Aldridge a remis San Antonio sur les rails dans le 4e quart-temps avec 12 points, et en prolongation, tandis que Westbrook se contentait d’un petit point dans le final.

LaMarcus Aldridge est devenu le premier joueur de San Antonio à dépasser le seuil des 50 points depuis 2008 et son ancien coéquipier français Tony Parker qui fera son retour à l’AT&T Center lundi sous le maillot de Charlotte.

Les Spurs ont offert à leur coach Gregg Popovich sa 1.222e victoire, ce qui le place désormais au 3e rang du classement des meilleurs entraîneurs de l’histoire.

Après un début de saison timide, son équipe a remporté 14 de ses 18 derniers matchs et occupe la 6e place de la conférence Ouest (25 v-18 d).