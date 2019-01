Salon CES à Las Vegas: une PME brabançonne développe une nouvelle norme internationale de compression d’image

Une entreprise belge, basée à Mont-Saint-Guibert, sera présentée cette semaine lors du salon CES des nouvelles technologies à Las Vegas.

La PME belge intoPIX, active dans le domaine du traitement d’images et de la compression vidéo, a inventé une technologie de compression d’image à basse consommation. Baptisée JPEG XS, cette nouvelle norme internationale ISO est la première à être développée par une entreprise belge. Présentée cette semaine lors du salon CES des nouvelles technologies à Las Vegas, elle sera sur un pied d’égalité avec le célèbre format JPEG.

En 2016, l’association JPEG a décidé de lancer un appel pour un nouveau codec. La technologie proposée par intoPIX a été sélectionnée et, depuis lors, la PME a mené le processus de normalisation, notamment avec le soutien de l’UCL et de la VUB.

JPEG XS définit un nouvel algorithme de compression sans perte de qualité, doublé d’une latence et d’une complexité très faibles, explique l’entreprise, basée à Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon). Une fois déployée, la norme réduira la consommation d’énergie des appareils électroniques, permettra d’utiliser de la vidéo ultra-haute définition comme le 4K et le 8K, et favorisera la connectivité vidéo sur les connexions à bande passante plus faible comme celles sans fil, prédit la PME, créée en 2006.

Un large éventail de technologies devrait en profiter: la latence de transmission et la résolution des images et vidéo pour la réalité virtuelle ou pour les voitures autonomes, la consommation d’énergie des batteries, dont la durée de vie sera prolongée, les drones qui pourront bénéficier d’un signal en direct ou encore pour la transmission des données via les réseaux 5G et sans fil.

La première implémentation concrète de la nouvelle norme aura lieu durant ce premier trimestre.