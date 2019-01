Une octogénaire décède dans un incendie à Lanaye, sa fille sauvée des flammes

Un incendie s’est déclaré dans une habitation à Visé ce jeudi soir, relatent plusieurs médias. Une femme âgée y a perdu la vie.

L’incendie s’est déclaré dans une habitation ce jeudi aux environs de 21h30 à Lanaye, sur la commune de Visé en province de Liège. Le feu a pris dans une maison située rue des Battes, non loin de la frontière avec les Pays-Bas. Les pompiers sont rapidement intervenus mais le feu était déjà conséquent.

L’une des occupantes des lieux, une dame de 80 ans, n’a pas su sortir de l’habitation et y a perdu la vie. Sa fille a survécu et a été relogée chez sa sœur qui habite un peu plus loin, relate Sudpresse.

Les causes de l’incendie ne sont pas encore connues.