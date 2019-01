Franco Dragone est-il en train de boucler ses valises avant de quitter la Belgique?

Didier Hamann a quitté le groupe et Claudine Cornet, dont le profil étonne, a été nommée à la tête des sociétés belges de Franco Dragone. BELGA

Tout semble indiquer que Franco Dragone est en train de boucler ses valises avant de quitter la Belgique, même si l’intéressé nie vigoureusement.

Franco Dragone n’emploie plus que six personnes en Belgique, écrit ce vendredi L’Echo. Tous les autres ont été licenciés par vagues successives ces derniers mois. Didier Hamann a quitté le groupe et Claudine Cornet, dont le profil étonne, a été nommée à la tête des sociétés belges de l’artiste.

Claudine Cornet est une proche du bourgmestre de La Louvière et actuellement directrice du département de l’enseignement et de la formation de la localité. Elle a été nommée à la tête de Dragone Costumes et de Productions du Dragon (PDD).

Didier Hamann, ancien directeur général et rédacteur en chef du Soir, avait pris les manettes de la Société du Dragon en 2016, après le départ d’Yves Delacollette, avant de partir au Canada pour y diriger une filiale. Mais Hamann ne travaille plus pour Franco Dragone depuis quelques semaines, a aussi appris L’Echo.