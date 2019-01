(Belga) Vendredi, il fera très nuageux avec parfois de faibles pluies ou bruines. Sur le sud­-est du pays, les précipitations matinales pourront encore être temporairement hivernales avec de la neige fondante ou de la neige et peut­-être localement quelques pluies verglaçantes. L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit dans ces régions une accumulation de neige de 1 à 3 cm et dans les cantons de l'Est, localement entre 3 et 5 cm. Les maxima oscilleront entre 2° en Hautes Fagnes, 6° ou 7° dans le centre et 8° à la côte. Le vent sera modéré et surtout orienté au nord­-ouest.

La nuit prochaine, il fera très nuageux avec de temps à autres de légères pluies. Le temps deviendra également brumeux et en Ardenne, il y aura un risque de brouillard dense. Les minima seront compris entre 1° en Hautes Fagnes et 7° à la mer. Samedi, il fera très nuageux avec, surtout en Ardenne, un peu de bruine. En cours d'après­ midi, une zone de pluie traversera le pays à partir du nord- ouest. Les maxima seront compris entre 3° en Hautes Fagnes et 8° dans le centre. Le vent sera modéré de sud­-ouest, s'orientant au nord­-ouest ensuite. A la côte, il deviendra assez fort avec des rafales jusque 55 km/ h. Dimanche, la nébulosité restera généralement abondante avec des pluies régulières. Le mercure atteindra 4° en Haute Ardenne et 9° dans le centre. Le vent d'ouest à nord­-ouest restera assez soutenu. (Belga)