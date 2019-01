(Belga) Le rappeur Booba a annoncé pour le 5 avril à Bruxelles un combat de boxe contre Kaaris, son rival dans le rap français, avec "300.000 euros garantis" à la clef, jeudi soir sur les réseaux sociaux.

"#octogone le 05 avril à Bruxelles au Palais 12 (18.000 personnes) catégorie lourd-léger", a écrit Booba sur son compte Instagram. Il a accompagné ce message d'une vidéo où on le voit au volant d'un véhicule dire notamment: "Armand, tu vas recevoir demain le contrat par huissier, signé par moi-même, à Universal, comme t'as demandé. (...) T'es une grosse merde! Ta seule issue, c'est la bagarre. 300.000 euros garantis. Garantis! C'est le minimum. Donc à toi de jouer, frère". Frères ennemis du rap français après avoir été proches, Booba et Kaaris ont été condamnés début octobre à 18 mois de prison avec sursis pour leur retentissante bagarre à l'aéroport parisien d'Orly en août. Ils avaient effectué dans la foulée trois semaines de détention provisoire. Une audience est prévue le 17 janvier pour déterminer les dommages et intérêts, la bagarre ayant occasionné des dégâts évalués à 50.000 euros. Depuis la "bataille d'Orly", les deux pères de famille d'origine francilienne ont continué à se lancer des piques, dans la tradition du clash de rap, et ont accepté de s'affronter à mains nues pour régler leur différend.