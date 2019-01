(Belga) Les Etats-Unis ne reconnaîtront pas la légitimité du président vénézuélien fraîchement réélu Nicolas Maduro, et augmenteront la pression sur son régime, a déclaré jeudi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton.

"Les Etats-Unis ne reconnaîtront pas l'investiture illégitime de la dictature Maduro. Nous continuerons d'augmenter la pression sur ce régime corrompu, de soutenir l'Assemblée nationale démocratique et d'appeler à la liberté et à la démocratie au Venezuela", a tweeté John Bolton. Au cours d'une session extraordinaire sur la situation dans le pays sud-américain, l'Organisation des Etats américains (OEA) a pour sa part approuvé une résolution visant à déclarer "illégitime" le gouvernement de M. Maduro. La résolution "appelle à de nouvelles élections présidentielles avec toutes les garanties nécessaires pour un procédé libre, juste, transparent et légitime", explique le texte, adopté par 19 voix (6 contre, 8 abstentions et 1 absence). Nicolas Maduro, réélu le 20 mai lors d'un scrutin boycotté par l'opposition, entame jeudi un deuxième mandat de six ans. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a quant à lui appelé le peuple vénézuélien à travailler avec l'Assemblée, contrôlée par l'opposition. "Nous demandons aux soutiens du régime (...) d'arrêter de permettre la répression et la corruption, et de travailler avec l'Assemblée nationale et son dirigeant dûment élu, Juan Guaido, en accord avec votre Constitution, pour un retour paisible à la démocratie", a déclaré le secrétaire d'Etat dans un communiqué. (Belga)