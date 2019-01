Guingamp-Monaco et Strasbourg-Bordeaux en demi-finales de la Coupe de la Ligue

Guingamp, tombeur du Paris SG quintuple tenant du titre, recevra Monaco et ses Belges Youri Tielemans et Nacer Chadli en demi-finale de la Coupe de la Ligue, alors que Bordeaux ira à Strasbourg, selon le tirage au sort effectué jeudi soir. Les rencontres auront lieu les 29 et 30 janvier, à deux mois de la finale, prévue le 30 mars à Lille.

Des quatre derniers prétendants, Bordeaux possède le meilleur palmarès dans la compétition, avec trois titres (2002, 2007, 2009), mais reste sur deux demi-finales perdues, en 2016 et 2017.

La plus belle dynamique est du côté des Strasbourgeois, 7e du championnat, qui ont atteint le dernier carré par la pente la plus difficile: contre Lille (2-0) en 16e, puis à Marseille (1-1, 4-2 t.a.b.) et à Lyon (2-1).

Hasard du calendrier, Strasbourg recevra à nouveau les Girondins le week-end suivant leur confrontation en Coupe de la Ligue, mais en Ligue 1 cette fois-ci.

Aux deux dernières places de la L1, Monaco et Guingamp misent eux sur la Coupe pour relever leur saison jusque-là très fade. C’est aussi l’occasion pour Thierry Henry de remporter un premier trophée dans sa jeune carrière d’entraîneur.