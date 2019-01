Ibai Gomez retourne à Bilbao

L’attaquant espagnol Ibai Gomez, qui jouait depuis 2016 à Alavés, l’équipe surprise de la saison en Liga, fait son retour cet hiver à l’Athletic Bilbao, son club formateur en difficulté actuellement, ont annoncé jeudi les deux formations basques.

L’ailier (29 ans), en fin de contrat en juin avec le Deportivo Alavés, a choisi de revenir jusqu’en 2022 dans le club qui l’a fait débuter en première division en 2010 et qui est contraint par tradition à n’aligner que des joueurs nés ou formés au Pays basque ou en Navarre.

Le coût du transfert n’a pas été précisé mais la presse espagnole évoque une opération d’environ 4 millions d’euros.

Ibai Gomez a disputé 19 matches cette saison avec Alavés, actuel quatrième de Liga, et a inscrit 3 buts et délivré deux passes décisives. Il vient renforcer l’effectif de l’Athletic alors que le club de Bilbao, qui n’a jamais été relégué hors de la première division espagnole, a raté son début de saison et pointe à la 17e place du classement après 18 journées.

Dimanche, l’Athletic affrontera le FC Séville, troisième de Liga, et tentera de poursuivre sur la lancée de ses derniers matches. En effet, l’équipe entraînée par Gaizka Garitano reste sur cinq matches consécutifs sans défaite, dont une victoire au Celta Vigo (1-2) le weekend dernier.