Le foot amateur wallon en vidéo sur l’avenir.net

Dès ce dimanche, vous pourrez visionner en exclusivité les résumés de nombreuses rencontres, de la D1 Amateurs à la P4.

La superbe reprise de volée d’un joueur de P4, l’incroyable boulette d’un gardien de D2 Amateurs ou encore les plus belles actions d’un chaud derby en P1: grâce à l’avenir.net, désormais, vous aurez accès en vidéo aux pépites ayant marqué le week-end footballistique régional wallon.

Une exclusivité “L’Avenir”

En partenariat avec Footbook, la web TV liégeoise lancée en 2015 par Fabrice Pieroni, L’Avenir proposera chaque dimanche soir le résumé, en exclusivité pour ses abonnés, de 16 rencontres choisies par notre rédaction sportive.

Mais ce n’est pas tout! Vous retrouverez également sur l’avenir.net les images de nombreuses autres rencontres du foot amateur captées chaque week-end par les soixante collaborateurs de Footbook à travers toute la Wallonie.

De la D1 Amateurs à la P4

Des images de qualité, des résumés non commentés mais avec un son d’ambiance et du sous-titrage afin de suivre l’évolution des scores et connaître le nom des buteurs, l’offre proposée vous permettra de visionner ainsi ce qu’il ne fallait pas manquer dans de très nombreuses rencontres, des divisions nationales Amateurs aux différentes séries provinciales.

Il s’agit là d’une belle opportunité pour L’Avenir d’améliorer sa couverture du football amateur – l’un de ses piliers – et de diversifier ses contenus rédactionnels en adaptant son offre numérique.

Pour L’Avenir, l’occasion est belle de chouchouter encore un peu plus ses abonnés en leur offrant un contenu vidéo complémentaire aux comptes rendus que vous retrouvez chaque lundi dans ces colonnes, mais aussi un contenu de qualité dans ce qui reste une de ses passions et de ses forces principales, le sport régional.