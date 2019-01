En 2017, plus de 4.000 accidents avec tués ou blessés étaient causés par un conducteur sous influence de l’alcool. EdA

Une nouvelle édition du «Week-end sans alcool au volant» est programmée ce week-end. Pendant 60 heures, de nombreux contrôles alcool seront organisés dans tout le pays.

La police fédérale et la police locale organisent ce vendredi, à partir de 18 heures, jusqu’à lundi (6h), une nouvelle édition du «Week-end sans alcool au volant». Pendant 60 heures, de nombreux contrôles alcool seront organisés dans tout le pays, aussi bien sur les autoroutes que sur les routes secondaires à l’initiative de la police fédérale de la route et en collaboration avec les zones de la police locale et tous les partenaires concernés.

Les statistiques d’accidents indiquent malheureusement une trop grande tolérance vis-à-vis de l’alcool au volant de la part de certains conducteurs. En 2017, 4210 accidents avec tués ou blessés étaient causés par un conducteur sous influence de l’alcool. Cela représente un accident toutes les deux heures ou encore 11% de l’ensemble des accidents avec tués ou blessés.

En annonçant ces actions de contrôle, les services de police espèrent que les usagers rechercheront des alternatives (transports en commun, taxi, BOB, …), afin de ne pas reprendre le volant en étant sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances. À travers ce week-end de contrôle, les services de police souhaitent contribuer à un véritable changement du comportement des usagers de la route et, plus globalement, à une diminution du nombre d’accidents et donc de victimes sur nos routes.