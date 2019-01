D1B: Des joueurs de Tubize ne sont plus payés depuis deux mois. Des départs à prévoir?

Le club de l’AFC Tubize, dernier classé du championnat de D1B, connaîtrait des retards, allant jusqu’à deux mois, dans le paiement des salaires de ses joueurs et d’autres employés du club. Certains éléments pourraient donc partir gratuitement…

L’inquiétude enfle, ces dernières heures, du côté des supporters de l’AFC Tubize. Ce mercredi, sur les réseaux sociaux de certains suiveurs du club de D1B, une rumeur faisait était du fait que le club n’a plus payé plusieurs de ses joueurs ainsi que d’autres employés du club, et ce depuis deux mois. Ce qui pourrait justifier l’interdiction de transfert qui touche actuellement la lanterne rouge de la Proximus League. À ce sujet, Josselin Croisé, le directeur général du club, s’était voulu rassurant dans notre édition du 24 décembre dernier: «Un problème administratif, rien d’inquiétant. On travaille pour fournir toutes les preuves le plus vite possible. On s’y attendait et cela devrait être réglé avant la fin de l’année», avait-il ainsi déclaré à l’époque.

Mais ce n’est visiblement pas le cas. Du coup, les éléments concernés (on ignore qui et combien) pourraient être tentés de demander leur départ gratuit. En effet, selon la CSC-Sporta – syndicat qui défend les intérêts des sportifs, quel que soit le sport qu’ils pratiquent – les joueurs peuvent mettre le club en demeure et demander à être libéré gratuitement. Mais pour l’heure, il semblerait que l’effectif veuille rester fidèle au club.

Nous avons tenté de joindre la direction. En vain. Affaire à suivre, donc.