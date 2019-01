Mercato animé à Walhain, avec huit nouveaux joueurs et quatre départs possibles

Les attaquants Serme et Lufimbu pourraient recevoir leur bon de sortie. ÉdA

Sermé, Lufimbu, Apindia et Ciza pourraient faire leurs valises, six mois après leur arrivée en Brabant wallon.

Après avoir participé aux entraînements durant la trêve et même à l’une ou l’autre rencontre amicale, huit joueurs ont convaincu le directeur sportif de recevoir un contrat à Walhain. Il s’agit de Jonathan Mukuna-Trouet (19 ans, formé à Anderlecht, Woluwe-Zaventem et au Lierse), Alvin Segbia (22 ans, formé au Standard), Adam Beckaert (18 ans, promu des U-19 de Walhain), Franck Nkela (gardien de 34 ans, passé notamment par le Beerschot et Tubize), Gilles Denayer (22 ans, formé à Anderlecht), Ferdi Ngongo (formé à Anderlecht), Luca Di Vrusa (18 ans, ex-Sporting de Charleroi), Allan Meddour (22 ans, formé à l’AJ Auxerre). Adam Beckaert (U19 de Walhain) est, lui, promu dans le noyau A.

Les attaquants Serme et Lufimbu pourraient recevoir leur bon de sortie. Idem pour les défenseurs latéraux Apindia et Ciza, mais la décision définitive doit encore être prise concernant ces deux derniers.