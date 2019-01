Le Refuge va bientôt rouvrir aux demandeurs d’asile

La bourgmestre a été informée par Maggie De Block que le Refuge allait devoir rouvrir afin d’accueillir des demandeurs d’asile.

Consécutivement au contact pris par Mme Maggie DE BLOCK, Ministre fédérale des Affaires sociales et de la Santé, et de l’Asile et la Migration, avec Mme la Bourgmestre Brigitte AUBERT, la Ville de Mouscron a été informée ce mercredi 09 janvier 2019 par Fedasil (Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile) de la réouverture prochaine du centre d’accueil pour demandeurs d’asile sur le site du «Refuge» sis 39, rue du Couvent à Mouscron.

La Ville attend des infos plus précises

La Belgique enregistre depuis plusieurs mois une hausse des demandes d’asile. Dans ce contexte, Fedasil cherche des places d’accueil supplémentaires et saisit toutes les opportunités adéquates d’infrastructures, dont celle du Refuge de Mouscron.

Même si les modalités d’organisation de cet accueil doivent encore être définies et que la date précise d’ouverture du centre n’est à ce jour pas connue, le centre d’accueil devrait ouvrir fin janvier 2019 et héberger 250 résidents; il sera géré par les services de Fedasil.

La Ville de Mouscron ne dispose à ce jour d’aucune information plus précise quant à la date d’ouverture du centre.

Des emplois à pourvoir

Dans ce contexte, elle veillera à tenir sa population informée; les riverains ont été informés par courrier et seront d’ailleurs prochainement conviés à une réunion citoyenne organisée à ce sujet.

Les offres d’emplois nécessaires à la constitution de l’équipe professionnelle du centre seront diffusées à partir du vendredi 11 janvier 2019 sur le site internet de Fedasil (www.fedasil.be) et via le Forem (www.leforem.be).