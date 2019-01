Hobart: Kirsten Flipkens s’incline en quarts de finale

Kirsten Flipkens a été éliminée du tournoi de tennis de Hobart, jeudi en Australie.

La Campinoise, 49e joueuse mondiale et 7e tête de série de cette épreuve WTA, a été battue en quarts de finale par l’Américaine Sofia Kenin (WTA 56) sur le score de 7-5, 7-5 en 1h41 de match.

Kenin affrontera en demi-finales soit Greet Minnen (WTA 346), qui dispute à Hobart le premier tournoi WTA de sa carrière, soit la Française Alizé Cornet, 46e mondiale et 6e tête de série.

«Je suis tombée sur plus forte que moi»

«Je suis tombée sur plus forte que moi», a-t-elle expliqué à Belga après sa défaite. «Je n’ai pas disputé un mauvais match, mais elle a été meilleure. Elle est en forme (NdlR: elle avait déjà battu la Française Garcia, tête de série n°1 au premier tour) et je savais que ce serait difficile. J’ai essayé de la dérégler en variant un maximum, mais elle est restée très solide. Je suis néanmoins satisfaite de mon tournoi. J’ai gagné deux matches en simple et je suis encore en demi-finale en double. Cela donne confiance pour se rendre à Melbourne.»

Melbourne, et plus précisément l’Australian Open, sera le prochain rendez-vous de Kirsten Flipkens, lundi. Il s’agira de la 11e participation à cette levée du Grand Chelem de la native de Geel, dont le meilleur résultat reste une accession en huitième de finale contre une certaine Maria Sharapova en 2013.

«Vu que je ne serai pas tête de série, il faut toujours espérer avoir un peu de chance au tirage», a-t-elle poursuivi. «Cela dit, tout le monde joue bien aujourd’hui sur le circuit féminin. Le niveau s’est élevé et il n’y a plus de match facile comme on dit. Je sais donc que je devrai directement être au taquet, même si j’espère bien entendu éviter un grand nom. On verra bien ce que le sort me réservera mais je me sens en tout cas prête», a conclu Flipper.