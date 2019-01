Les Belges à l'étranger - Le PSG et Meunier éliminé en Coupe de la Ligue, City et De Bruyne cartonnent

(Belga) Le PSG, avec Thomas Meunier, n'a pas aligné une 46e victoire d'affilée en coupes mercredi. Les leaders du championnat de France de football ont été sortis par Guingamp en quart de finale de la Coupe de la Ligue mercredi (1-2). En Angleterre, Manchester City n'a pas éprouvé de difficulté en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue: 9-0 face à Burton avec un but de Kevin De Bruyne.

S'il s'était baladé dimanche à Pontivy, un club de D4, en 32e de finale de la Coupe de France (0-4), le PSG, quintuple tenant du trophée, a coincé face au dernier de la Ligue 1, en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le scénario était connu d'avance: les Sangermanois ont eu le monopole du ballon et les Bretons se sont retranchés dans leur camp. Mais les leaders du championnat ont dominé au petit trot et ont concédé quelques occasions que Guingamp n'a pas exploitées. Notamment grâce à une solide intervention de Meunier, qui a remporté son duel face à Marcus Thuram (30e). Finalement, il n'y a eu aucun tir cadré en première mi-temps malgré les sept tentatives parisiennes et les trois guingampaises. A la reprise, l'arbitre a accordé un penalty à Guingamp pour une faute de Meunier sur Ludovic Blas mais Thuram a expédié le ballon au-dessus (61e). Meunier s'est racheté en donnant à Neymar le ballon du but d'ouverture (63e, 1-0). Le PSG, qui a eu l'occasion de clôturer le dossier par Edinson Cavani et Kylian Mbappé, a laissé Guingamp en course. Et Juan Bernat lui a donné la chance en commettant un nouveau penalty sur Marcus Coco que Yeni Ngbakoto a transformé (81e, 1-1). Les Bretons ont bénéficié d'un troisième penalty: arrêté fautivement par Thilo Kehrer, Thuram a envoyé l'En Avant en demi-finale (90e+3, 1-2). Strasbourg, Monaco et Bordeaux complètent le dernier carré. En Angleterre, Manchester City s'est promené en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue face à Burton, un club de D3 (9-0). De Bruyne a ouvert le festival de buts (5e). Gabriel Jesus (30e, 34e) et Oleksandr Zinchenko (37e) ont enchaîné avant le repos. Après un nouveau but de Gabriel Jesus (27e), Pep Guardiola a décidé de remplacer De Bruyne (58e) par Phil Foden, qui a alourdi la marque (62e). Gabriel Jesus a signé un quarté (65e). Kyle Walker (70e) et Ryad Mahrez (83e) ont terminé le feu d'artifice. Le match retour, le 23 janvier ne devrait pas empêcher les Citizens de dégendre leur titre en finale le 24 février à Wembley. L'autre demi-finale est plus ouverte. Vainqueur 0-1 mardi, Tottenham se rendra avec un but d'avance à Chelsea le 24 janvier. (Belga)