Quarante-quatre ans après le lancement de la première génération, en 1974, la Volkswagen Golf reste la voiture préférée des Belges. Avec 14 591 immatriculations en 2018, l’indémodable allemande devance la Renault Clio et la Fiat 500.

Alors que Volkswagen lèvera le voile, à l’automne 2019 au salon de Francfort, sur la huitième génération de sa célèbre compacte – qui sera sans risque une évolution de la ligne de la précédente – la Golf VII reste le modèle le plus immatriculé en Belgique, et même en Europe. Voici le top 10 des voitures préférées des Belges.

1) Volkswagen Golf, 14 591 immatriculations. Une valeur indétrônable. Plus de 33 millions d’exemplaires produits depuis que la Golf est née.

2) Renault Clio, 11 571 immatriculations. La petite chouchou parmi les Françaises sera elle aussi bientôt remplacée, dès ce salon de Genève 2019.

3) Fiat 500,11 345 immatriculations. Une icône joliment ressuscitée il y a dix ans, devenue une famille et symbolisant presque tout Fiat à elle seule.

4) Citroën C3, 10 806 immatriculations. Renouvelée en 2017, la petite «Citron» a réussi à trouver son public.

5) Hyundai Tucson, 10 331 immatriculations. Restylé en 2018, le plus vendu des SUV est coréen.

6) Volkswagen Tiguan, 9 041 immatriculations. Il n’y a pas que la Golf qui cartonne chez VW. Le «haut sur patte» se vend aussi. Evidemment.

7) Nissan Qashqai, 8 784 immatriculations. Premier modèle japonais. Le précurseur des «crossover» reste très populaire, même si on préfère le terme de SUV.

8) Renault Captur, 8 617 immatriculations. Encore un SUV, petit format cette fois.

9) Volkswagen Polo, 8 500 immatriculations. Et de trois modèles signés VW dans le Top dix en Belgique.

10) Renault Scénic, 8 451 immatriculations. Un monospace «survivant» dans ce classement 2018.

Et ensuite? Suit l’Opel Corsa, dont la nouvelle mouture est elle aussi attendue en 2019, y compris en version électrique. Puis la Mini, la Skoda Octavia et la Dacia Sandero.

La BMW qui a le plus de succès est un SUV, le X1, en 14e position. Tandis que chez Audi et chez Mercedes, ce sont les compactes, A3 et Classe A, qui sont le plus immatriculées.

Et Peugeot? La marque au lion (moins adepte des «désimmatriculations» que sa compatriote au losange) place quatre modèles (2008, 208, 308 et 3008) en tir groupé, entre la 16 et la 19e place du classement des immatriculations à fin 2018.