TC Nivelles - Dix-huit mois de prison avec sursis pour un adepte de la fabrication d'explosifs

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Benoit J., un Gaumais né en 1979, à dix-huit mois de prison et à une amende de 1.200 euros, le tout assorti d'un sursis probatoire de cinq ans obligeant notamment l'intéressé à un suivi psychologique par un psychiatre. Il avait notamment menacé de faire exploser sa maison de Jodoigne, en octobre 2017, et fait exploser un engin artisanal quelques jours plus tard dans le jardin de sa mère, à Meix-devant-Virton. Se définissant comme un très bon chimiste, l'homme a selon les experts qui l'ont examiné une très haute opinion de lui-même...

C'est un coup de téléphone du prévenu à la police, le 17 octobre 2017, qui a lancé le dossier: il avait expliqué à un agent que sa compagne était séquestrée par ses beaux-parents à Jodoigne, qu'elle subissait un lavage de cerveau et qu'il exigeait de la voir sous peine de faire exploser leur habitation.

Inquiets, les policiers se sont rendus sur place: la dame allait bien et Benoit, lui, était chez sa mère en Gaume. Son ex-compagne a expliqué qu'il buvait trop, et qu'il pourrait effectivement faire exploser la maison puisque la cave était transformée en laboratoire où l'homme fabriquait des explosifs.

Dans un nouveau message, Benoit s'est montré plus agressif et menaçait, si on touchait à son matériel, de tout faire exploser. Il considérait qu'il avait le droit de se défendre si on violait sa propriété. Des démineurs ont alors été appelés sur place pour sécuriser les lieux.

Par la suite, le prévenu a été entendu et a précisé qu'il était un très bon chimiste. L'analyse de son ordinateur a permis de mettre la main sur des méthodes pour fabriquer du TNT et de la poudre à canon.

Il a finalement été laissé en liberté mais à condition de résider chez sa mère. Mais le jour-même, l'intéressé a fait exploser, à Meix-devant-Virton, une canette farcie de boulons. La façade et les fenêtre de la maison de sa mère ont été endommagées. Les experts qui ont examiné Benoit ont conclu qu'il était très narcissique et qu'il ne se sentait pas reconnu à la hauteur de la valeur qu'il s'attribuait, d'où ses réactions...

Pour fixer la hauteur de la peine à lui infliger, le tribunal a pris en compte mercredi la gravité des faits, la remise en cause insuffisante dont il fait preuve, ainsi que sa personnalité qui induit une dangerosité potentielle.