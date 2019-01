Champions League: Ostende puissance 4, Anvers défait

Anvers et Ostende ont connu des fortunes diverses mercredi lors de la 10e journée de la Ligue des champions de basket.

Dans le groupe C, Anvers s’est incliné 92-72 (mi-temps: 54-42) sur le parquet de l’Hapoël Jérusalem, en Israël, tandis qu’Ostende s’est imposé de justesse 77-79 (mi-temps: 39-39) dans les installations du club lituanien de Neptunas, dans le groupe D.

Anvers, qui s’était imposé 101-89 contre les Israéliens lors de la 3e journée, a concédé sa 5e défaite en Ligue des champions. Les Giants restent 4e du groupe C avec 15 points (5 v/5 d), derrière l’AEK Athènes (18 pts), l’Hapoel Jérusalem (18) et Bamberg (17).

Anvers jouera son prochain match le mardi 15 janvier à domicile contre les Tchèques de Nymburk.

