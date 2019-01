Les cancers de la tête et du cou pourraient aussi être traités exclusivement dans des centres de référence. Une étude publiée ce matin par le KCE recommande la centralisation de soins pour ces cancers de la tête et du cou, aussi appelés carcinomes épidermoïdes de la bouche, de l’oropharynx, de l’hypopharynx et du larynx.