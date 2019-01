TC Huy - Des patrons de pompes funèbres comparaissent dans une affaire d'escroquerie

Le tribunal correctionnel de Huy a examiné mercredi une affaire impliquant les frères D., entrepreneurs de pompes funèbres à Hannut (Liège). Ceux-ci ont placé le corps d'un défunt dans un cercueil erroné et ont ensuite caché la vérité à la famille de la personne décédée.

Les faits remontent au 7 septembre 2017 lorsqu'un des frères D. a placé le corps d'un homme âgé de 92 ans dans un mauvais cercueil. Cette erreur fut alors cachée à la famille du défunt, qui s'est recueillie à son insu devant une bière vide.

Devant la justice, les prévenus ont contesté l'argument de l'escroquerie, mettant plutôt en avant un manque de compréhension et un enchaînement de mauvaises circonstances. En cachant la vérité au moment des faits, ils voulaient "éviter une douleur dans la douleur" aux membres de la famille.

L'avocat de la partie civile, Me Jean-Paul Reynders, et des témoins ont par ailleurs indiqué que le défunt était en pyjama lors de son arrivée au crématorium. Des habits avaient pourtant été fournis par la famille, trois jours avant la cérémonie. La mise en bière du corps aurait finalement été réalisée par un ancien membre du crématorium, témoin dans cette affaire.

Lors de l'audience mercredi, les frères D. ont présenté leurs excuses à la famille et "regrettent de ne pas avoir donné un service digne de ce nom". Le plus jeune d'entre eux a précisé qu'il "travaille depuis 22 ans et aime son métier". Sa réaction dans la situation n'était pas correcte et la famille aurait dû être au courant bien avant, a-t-il concédé.

À ce jour, aucune date n'a encore été fixée pour les plaidoiries des avocats, ni pour le jugement.