Bruxelles: 28 mois de prison avec sursis pour un homme qui attaquait des femmes au couteau près de la Bourse

Au moins cinq victimes ont été recensées: le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné un homme d’une vingtaine d’années à 28 mois de prison avec sursis probatoire pour plusieurs attaques au couteau commises sur des femmes.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné ce mercredi un homme d’une vingtaine d’années à 28 mois de prison avec sursis probatoire pour plusieurs attaques au couteau commises sur des femmes. Au moins cinq victimes ont été recensées, dans des faits commis à chaque fois dans les environs de la Bourse. Il devra dédommager deux de ses victimes à hauteur d’un total de 6.000 euros.

Les faits s’étaient déroulés entre le 9 février et le 6 mars 2016, dans le quartier des Six Jetons. Le prévenu approchait chaque fois la victime de la même manière. Il s’agissait de femmes âgées entre 20 et 81 ans. Il leur assénait un coup de couteau, mais aucune ne fut toutefois grièvement blessée.

Après des recherches intenses, les enquêteurs bruxellois ont pu identifier un suspect, Z. C., âgé de 29 ans. Connu de la justice pour plusieurs vols avec circonstances aggravantes et détention d’arme prohibée, l’homme a été signalé à rechercher et a pu être interpellé dans le centre de Bruxelles, quelques jours après les faits. Les policiers ont découvert un couteau de cuisine dans une de ses poches.

L’individu avait été placé sous mandat d’arrêt avant d’être libéré sous conditions après un mois. Il a été condamné mercredi à 28 mois de prison avec sursis probatoire. L’homme doit ainsi chercher une activité utile et suivre un accompagnement psychiatrique. Il doit également dédommager ses victimes. L’une d’elles a reçu 4.000 euros d’indemnité définitive et une autre a obtenu 2.000 euros à titre provisoire.